Россия и Армения заключили контракт на поставку новейших автоматов АК-12, первая партия насчитывает около 50 штук, заявил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

«Пока могу сказать, что Армения будет первой страной, кроме России, которая закупит АК-12. Контракт подписан, пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов. Они посмотрят, попробуют его в деле, и, надеемся, продолжат закупать», — сказал Дмитриев в интервью РИА Новости и «Коммерсанту».

Говоря о ведомствах, которые заинтересованы в этом автомате, он отметил, что «Калашников» ведет диалог со всеми силовыми структурами России, но говорить о массовом переходе на новый автомат преждевременно. «Думаю, постепенно мы начнем вооружать им и Росгвардию, и ФСБ, и другие силовые структуры», — сказал Дмитриев.

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