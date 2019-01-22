В Японии нашли необычный способ борьбы с «час пик» в токийском метрополитене. Самым ранним пассажирам «подземки» будут выдавать бесплатные завтраки, сообщает NDTV, упомянув о том, что ежедневно 7,2 миллиона человек пользуются услугами метрополитена в Токио.

К данной кампании подключились и 1000 владельцев предприятий, которые мотивируют своих сотрудников приезжать пораньше или работать из дома.

Больше всего перегружена линия Тозай, которая связывает восточные пригороды Токио и Тиба непосредственно с деловыми районами крупнейшего в мире мегаполиса. В основном «час пик»

в токийской подземке приходится на период между 7:50 и 8:50. В это время через некоторые станции проходят 76 000 пассажиров, вдвое больше расчетной вместимости пользователей токийской «подземки».

Ожидается, что перегруженность пригородных перевозок будет одной из логистических проблем, с которыми столкнется Токио, когда в 2020 в стране пройдут Олимпийские Игры, на которые съедутся миллионы туристов.

Minval.az