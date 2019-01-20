20 января 1990 года — одна из ключевых дат в истории суверенного Азербайджана. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на мероприятии, посвященном памяти жертв 20 Января, которое прошло в посольстве Азербайджана в Москве, сказал российский политолог, публицист Григорий Трофимчук.

«Черный январь хронологически стоит между событиями в Тбилиси и Вильнюсе. Все это звенья одной цепи и в целом говорит о преступной безответственности действующей на тот момент власти. Мы все помним, как Михаил Горбачев отвечал на вопрос, что происходит в Баку, Тбилиси, Вильнюсе. Он говорил одно и то же: «Я не в курсе, надо узнать, надо создать комиссии» и так далее. Поэтому необходимо решать такой вопрос как ответственность и оценить в официальном порядке, юридическом режиме преступное бездействие руководства Советского союза на тот момент. И эту оценку должны дать не только азербайджанцы, но и россияне», — заявил он.

Политолог отметил значение событий 20 января 1990 года в будущей истории Азербайджана: «Я писал в своей книге «Азы: Открывая Азербайджан», что Михаил Горбачев является вторым Гитлером для Азербайджана. Перед тем, как начать работу над этой книгой, я посетил Аллею шехидов и специально потрогал надгробные плиты и у меня было такое ощущение, что они хранят в себе трагическую энергетику тех дней».

Г.Трофимчук отметил, что 20 Января – это черный камень в истории Азербайджана. «Но в основание новой государственности Азербайджана заложены не только черные, но и белые камни. Один из важных событий в истории Азербайджана – это то, что Гейдар Алиев взял на себя ответственность за преодоление хаоса в стране. И сейчас Азербайджан с уверенностью двигается в будущее и добивается успехов», — сказал он.

Minval.az