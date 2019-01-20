Официальный представитель МИД России Мария Захарова поспорила с Анатолием Чубайсом. В своем Facebook она раскритиковала заявление главы «Роснано» о бедности россиян.

Она захотела поподробнее узнать, почему, по словам Чубайса, «значительная часть населения живет бедно или очень бедно». При этом она апеллировала к его должностям, напомнив, что он являлся членом правительства и руководителем важных направлений российской экономики и промышленности.

«Пост называется «Следите за руками». Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?», — резюмировала она.

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