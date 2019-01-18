Анатолий Чубайс ответил в Facebook на критику телеведущего Владимира Соловьева, упрекнувшего его в непрофессионализме. Политик посоветовал журналисту «обтереться» и «подучить матчасть».

Чубайс опубликовал ролик, на котором Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» издевается над его словами об энергоэффективности экономики. «Слушайте, я, конечно, понимал, что Чубайс ни черта не понимает, но что ему даже лень посмотреть таблички…» — ерничал ведущий.

Далее Соловьев привел статистику энергопотребления в разных странах. Он уточнил, что российские показатели невысоки.



Отвечая Соловьеву, Чубайс заявил, что журналист перепутал показатели электровооруженности и энергоемкости. Он иронически назвал ведущего «экспертом», который охотно вступает в любую дискуссию.

«Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и снова вперед! Ждем вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших голубых телевизоров!» — парировал Чубайс.

16 января Чубайс выступил с критикой российской системы электроснабжения. По его мнению, жители страны расточительно расходуют эти ресурсы из-за низкой стоимости электроэнергии.

Minval.az