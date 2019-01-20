Компания-сборщик iPhone Foxconn уволила 50 тысяч сотрудников завода в Чжэнчжоу, передаёт издание Reuters со ссылкой на Nikkei.

Сокращение связано с низкими продажами смартфонов Apple. Причём увольнения начались раньше ожидаемого срока. Рабочие линии сборки начали покидать должности до конца 2018-го, первая волна началась в октябре прошлого года.

Ранее появилась информация о том, что Apple с каждым разом снижала объём заказов из-за продаж ниже ожидаемого. Естественно, это отрицательно сказалось на бюджете сборщика iPhone.

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