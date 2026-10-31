Израильская оппозиция рассматривает возможность введения прямых выборов премьер-министра, чтобы выйти из политического тупика и сформировать правительство меньшинства без поддержки арабских партий, сообщает The Times of Israel.

Согласно обсуждаемому предложению, избиратели будут отдельно выбирать главу правительства, а не только голосовать за партии, формирующие Кнессет. Авторы инициативы рассчитывают, что такой механизм поможет преодолеть политический кризис после выборов во вторник, по итогам которых ни блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни его оппоненты не получили большинства в парламенте.

При подобной системе кандидат, победивший на прямых выборах премьера, теоретически сможет попытаться сформировать правительство меньшинства, даже если его сторонники не располагают большинством мест в Кнессете. Однако это не означает автоматического получения права сформировать кабинет: действующее законодательство требует, чтобы правительство получило вотум доверия парламента.

Сам Нетаньяху выступал с похожей идеей после выборов в марте 2021 года, которые не позволили ему сформировать устойчивую коалицию.

Для введения прямых выборов потребуется изменить Основной закон Израиля «О правительстве». Поправку должны поддержать не менее 61 депутата 120-местного Кнессета.

Пока речь идёт об обсуждаемой инициативе: из представленной информации не следует, что законопроект уже внесён или что у его сторонников есть необходимые голоса для принятия поправок.