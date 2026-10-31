Первая леди США Мелания Трамп сыграла важную роль в достижении договоренности о гуманитарной операции в оккупированном Россией украинском городе Олешки в Херсонской области. И это потенциально открывает ей путь к получению Нобелевской премии мира, о которой так мечтает ее муж Дональд Трамп. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет военный обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он напоминает, что Мелания работала напрямую с российскими и украинскими чиновниками, чтобы сделать гуманитарную миссию возможной. Однако эта договоренность стала продолжением ее предыдущих усилий по возвращению украинских детей, которых Россия разлучила с семьями во время войны.

«В то время как президент и его министр обороны Пит Хэгсет отдавали предпочтение воинственной риторике и демонстрации военной силы, первая леди тихо занималась чем-то другим: гуманитарной дипломатией, которая привела Россию и Украину за стол переговоров», – отмечает де Бреттон-Гордон.

Несмотря на все риски, автор считает достигнутую договоренность важным гуманитарным результатом. По мнению де Бреттона-Гордона, именно Мелания, а не её супруг, заслуживает внимания в контексте возможного выдвижения на Нобелевскую премию мира. Автор считает, что её дипломатические усилия демонстрируют важность гуманитарного подхода, в отличие от стремления Дональда Трампа получить личное признание за прекращение войн.