Художественный фильм «44», демонстрируемый в кинотеатрах Азербайджана, с первого дня вызвал большой интерес у зрителей, и за короткий срок было зафиксировано рекордное количество просмотров. Всего за 15 дней фильм «44» посмотрели 122 тысячи зрителей.

Это рекордный показатель по числу просмотров в кинотеатральном прокате за всю историю азербайджанского кино.

Отметим, что показы фильма «44» проходят с аншлагом. В связи с высоким зрительским интересом количество сеансов было увеличено. Ожидается, что при дальнейшем расширении расписания общее число зрителей картины продолжит расти.