В рамках рабочего визита представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова во Вьетнам состоялись встречи с президентом страны и генеральным секретарём Коммунистической партии То Ламом, руководителем Администрации президента Ле Кхань Хаем и другими официальными лицами.

В ходе встреч были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы развития азербайджано-вьетнамских отношений. Стороны обсудили расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, подчеркнув важность укрепления политического диалога и продолжения взаимных визитов на высоком уровне.

Президент Вьетнама попросил передать искренние приветствия и наилучшие пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Он высоко оценил достижения Азербайджана, рост его регионального и международного авторитета, а также успешное проведение VII саммита СВМДА.

Стороны отметили глубокие исторические корни азербайджано-вьетнамской дружбы и обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнёрства. Особое внимание было уделено развитию торговли, инвестиций и сотрудничества в нефтегазовой отрасли, возобновляемой энергетике, образовании, транспорте, оборонной промышленности, безопасности и логистике.

Амирбеков проинформировал собеседников о шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, условиях установления устойчивого мира на Южном Кавказе, а также о восстановлении освобождённых от оккупации территорий и борьбе с минной угрозой.

Вьетнамская сторона положительно оценила прогресс в процессе нормализации и выразила поддержку установлению прочного мира в регионе.