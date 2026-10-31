Скоро гражданам Азербайджана не придется выезжать за границу для проведения трансплантации костного мозга. Об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова на конференции в рамках «Недели трансплантации сердца», сообщает «Репорт».

По ее словам, одной из будущих целей является создание единого информационного реестра доноров костного мозга.

«Думаю, этот реестр будет создан, и в ближайшем будущем нашим гражданам не придется выезжать за границу для трансплантации костного мозга. Напротив, для проведения этих операций к нам будут приезжать из-за рубежа», — сказала она.