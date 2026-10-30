Мирзиёев поблагодарил Алиева за укрепление тюркского единства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите в Анкаре предложил разработать соглашение, предусматривающее упрощённое пересечение границ и расширение возможностей для поездок по удостоверениям личности между странами ОТГ.

Он также призвал укреплять политическое взаимодействие и координировать позиции государств на международной арене.

Отдельно Мирзиёев поблагодарил президента Ильхама Алиева за усилия Азербайджана по укреплению тюркской солидарности в период председательства в организации.