Франция готовится к третьим выходным протестов, совпадающим с Хэллоуином: магазины заколачивают витрины, а власти пытаются предотвратить повторение уличных беспорядков, прокатившихся по стране две недели назад.

В субботу, 31 октября, к охране порядка будут привлечены около 70000 сотрудников силовых структур. В Париже будет закрыто более 40 станций метро, ​​а также будет нарушено движение трамваев.

Демонстрации проходят на фоне все более напряженной политической обстановки: до президентских выборов осталось шесть месяцев, а лидер крайне правых Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения.

На этой неделе президент Эммануэль Макрон заявил, что для Франции находиться в состоянии «беспорядков» так близко к президентским выборам «ненормально».