В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающий завод в Уфе — столице Республики Башкортостан Российской Федерации — на предприятии вспыхнул сильный пожар.

Информацию об этом распространили российские и украинские мониторинговые каналы. По словам местных жителей, сегодня утром в Уфе прогремело несколько взрывов. Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Новойл».

После атаки на территории завода вспыхнул сильный пожар.