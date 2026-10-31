В Париже накануне новой массовой демонстрации против роста стоимости жизни предприниматели начали укреплять витрины и входы в магазины, опасаясь погромов и мародёрства, сообщает BFMTV.

Протестная акция запланирована на субботу, 31 октября. Полиция Парижа сообщила, что Государственный совет Франции разрешил провести шествие по маршруту от ворот Баньоле до ворот Шарантон на востоке столицы. Ведомство призвало участников придерживаться утверждённого пути.

Ранее организаторы предлагали провести шествие через центральную часть Парижа, однако полиция запретила первоначальные маршруты, сославшись на необходимость предотвратить беспорядки и защитить магазины. После судебных разбирательств окончательный маршрут был определён Государственным советом.

Власти опасаются повторения предыдущих столкновений и случаев разграбления торговых точек. По некоторым данным, во время демонстрации 17 октября по стране прошли марши с участием около 550 тысяч человек, а в следующие выходные — около 410 тысяч. Власти готовятся задействовать 70 тысяч полицейских и жандармов по всей Франции.

Протесты во Франции продолжаются третьи выходные подряд. Изначально движение началось с выступлений школьников против условий обучения, но затем переросло в более широкое недовольство ростом стоимости жизни, состоянием государственных услуг и бюджетной политикой правительства. В акциях участвуют студенты, профсоюзы и активисты движения «жёлтых жилетов».