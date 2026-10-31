Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поставки Киеву ракет для Patriot начнутся только через несколько лет.
«Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенно, и уже скоро – этой зимой – это МОГ БЫТЬ очень эффективный оборонный пакет. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3», — написал Зеленский
Ранее журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу. написал, что одобренная Госдепом продажа Украине ракет Patriot начнётся после 2030 года.
«Объявление о поставках американских Patriot PAC-3 сопровождается важной оговоркой: это новые ракеты, поставки которых не ожидаются до 2030 года», — написал Рауфоглу в Х.