Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поставки Киеву ракет для Patriot начнутся только через несколько лет.

«Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенно, и уже скоро – этой зимой – это МОГ БЫТЬ очень эффективный оборонный пакет. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3», — написал Зеленский

Ранее журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу. написал, что одобренная Госдепом продажа Украине ракет Patriot начнётся после 2030 года.