Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США может подтолкнуть Президента Дональда Трампа к возобновлению масштабных военных действий против Ирана.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.

По имеющейся информации, в администрации США существуют разногласия по вопросу нанесения новых ударов по Ирану. Государственный секретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет поддерживают возобновление военных действий. Вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, а также Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступают за возобновление переговоров с Тегераном.

Один из источников заявил, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может быть более склонен отдать приказ о начале масштабной военной операции. Представитель Белого дома, в свою очередь, заявил, что результаты выборов не повлияют на решение Трампа по Ирану.

По данным Axios, представители Катара добились в Тегеране прогресса в вопросе возобновления прямых переговоров между США и Ираном. Контакты планируется продолжить 31 октября в Дохе.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября.