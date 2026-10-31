Европейская комиссия (ЕК) представила предложение о предоставлении Украине в 2027 году кредита в размере 45 млрд евро для поддержки государственного бюджета и оборонного сектора страны.

Еврокомиссия опубликовала заявление относительно кредитного пакета общим объемом 90 млрд евро, предназначенного для удовлетворения потребностей Украины в 2026–2027 годах.

ЕК положительно оценила представленную Украиной стратегию финансирования и в этой связи направила в Совет ЕС предложение об утверждении части кредитного пакета в размере 45 млрд евро, предусмотренной на 2027 год, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, из средств, которые планируется предоставить Украине до конца 2027 года, 13,3 млрд евро будут направлены на поддержку государственного бюджета, а 31,7 млрд евро — на укрепление потенциала оборонной промышленности страны.

При этом подчеркивается, что предоставление финансовой помощи будет обусловлено соблюдением требований в области верховенства права, борьбы с коррупцией, экономической устойчивости и устойчивого развития.

В Еврокомиссии сообщили, что после одобрения предложения Советом ЕС будут оперативно предприняты необходимые шаги для обеспечения начала выплат в начале 2027 года.

Ранее, в феврале, Евросоюз утвердил кредитный пакет для Украины в размере 90 млрд евро, из которых 60 млрд евро были предназначены для укрепления обороноспособности и потенциала оборонной промышленности страны, а 30 млрд евро – для обеспечения функционирования государственных институтов, предоставления основных государственных услуг и повышения экономической устойчивости.

В апреле Совет ЕС одобрил выделение 45 млрд евро в рамках пакета на 2026 год. Из этой суммы 16,7 млрд евро были направлены на бюджетную поддержку, а 28,3 млрд евро – на развитие потенциала оборонной промышленности Украины.

Между тем с начала российско-украинской войны Евросоюз и его государства-члены предоставили Украине помощь на общую сумму 231,6 млрд евро.