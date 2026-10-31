Правительство Польши стягивает полицию со всей страны, чтобы завершить нападение на Конституционный трибунал.

Об этом в X заявил депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик.

Тем временем сообщается, что самолёт Кароля Навроцкого приземлился в столице.

Первый председатель Верховного суда Польши Збигнев Капиньский осудил незаконные действия правительства в отношении Конституционного трибунала. По сообщениям, президент Навроцкий вскоре встретится со Збигневом Капиньским.

00:42 Протестующие пытаются перерезать цепь на воротах Конституционного трибунала в Варшаве.

Это произошло после того, как полиция не пустила отстранённого от обязанностей председателя Богдана Свенчковского.

А посол Польши в Китае Якуб Кумох заявил, что подаёт в отставку на фоне волнений в его стране.



00:34 Представители польских оппозиционных партий выступили с резкой критикой действий правительства премьер-министра Дональда Туска в отношении Конституционного суда страны, назвав происходящее попыткой государственного переворота и силового захвата контроля над судебным органом.

Как сообщает издание Rzeczpospolita, вечером 30 октября на официальном сайте Конституционного суда появилось заявление судьи Анны Корвин-Пётровской об отправке действующего председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского в принудительный месячный отпуск.

В ответ прежнее руководство суда заявило о незаконном захвате сайта учреждения, подчеркнув, что Корвин-Пётровская не является судьёй Конституционного суда.

Одновременно министр юстиции Польши Вальдемар Журек направил в суд ходатайства о лишении Свенчковского и Соханьского иммунитета.

Ситуация обострилась и непосредственно у здания суда, где были задействованы значительные силы полиции. Между правоохранителями и собравшимися протестующими произошли столкновения.

Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал происходящее беспрецедентным случаем и заявил, что Польша превращается в полицейское государство, а затем может прийти к авторитаризму и тоталитаризму.

Кандидат от партии на пост премьер-министра Пшемыслав Чарнек также осудил действия властей, заявив, что силовые меры в отношении Конституционного суда несовместимы с нормальным функционированием демократического государства.

Представители «Конфедерации» также выступили с критикой правительства. Славомир Менцен назвал действия Туска в отношении суда очевидным беззаконием и, вероятно, государственным переворотом. Он заявил о необходимости конституционного перезапуска страны после смены правительства, подчеркнув, что ни Туск, ни Качиньский не должны больше влиять на судебную систему.

В свою очередь, лидер «Конфедерации Польской Короны» Гжегож Браун заявил, что единственным выходом из сложившегося правового кризиса является выход Польши из Европейского союза. По его мнению, это позволит устранить влияние иностранных судебных органов на польскую правовую систему.

23:53 Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и возвращается в Варшаву на фоне обострения противостояния вокруг Конституционного трибунала страны.

Как сообщает польское издание Onet, решение президента связано с обострением конфликта между главой государства и правительством премьер-министра Дональда Туска.

30 октября полиция Варшавы сообщила о проведении мероприятий на территории Конституционного трибунала после обращения судьи Анны Корвин-Пиотровской, которая предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения. При этом правоохранительные органы подчеркнули, что не входили в здание суда.

По данным полиции, поводом для принятия мер стали инциденты возле здания трибунала, в том числе бросание опасных предметов в сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Корвин-Пиотровская отстранила от должностей председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Она объяснила это тем, что они препятствовали созыву общего собрания судей, включая избранных Сеймом, и формировали судебные составы в обход установленного порядка.

В свою очередь, Навроцкий обвинил правительство Дональда Туска в попытке государственного переворота и заявил, что премьер-министр дождался его отъезда из страны, чтобы обострить ситуацию.

На фоне происходящего генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек направил в Конституционный трибунал пять ходатайств о снятии судебного иммунитета. Четыре из них касаются Богдана Свенчковского и предусматривают получение согласия на его привлечение к уголовной ответственности, еще одно касается вице-председателя трибунала Бартломея Соханьского.

Противостояние между президентом и правительством связано с разногласиями по поводу легитимности назначения новых судей и контроля над Конституционным трибуналом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что восстановление верховенства закона в стране является обязанностью его правительства и требует решительных действий.

«Восстановление верховенства закона — наш долг. После многих лет беззакония, допущенного при руководстве партии „Право и справедливость“, это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет», — написал Туск в соцсети X.

В официальном аккаунте Конституционного трибунала Польши в X говорится, что произошел незаконный захват сайта Конституционного трибунала.