Американская делегация присоединится к переговорам в столице Катара Дохе, что может создать условия для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном.

Как сообщает Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники, участие представителей США позволит продолжить переговорный процесс по урегулированию конфликта вокруг Ирана.

Ранее Axios сообщило, что катарская делегация после 12-часовых переговоров в Тегеране вернулась в Доху вместе с представителями Ирана.

По данным издания, в ходе встреч сторонам удалось достичь определенного прогресса. Ожидается, что переговоры продолжатся сегодня, 31 октября.