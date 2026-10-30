Перед посольством Азербайджана в Великобритании в Лондоне прошла акция провокационного характера.

В акции приняли участие 10–15 человек, преимущественно женщины. Участники держали в руках флаги Ирана и портреты первого верховного лидера Исламской Республики Иран Рухоллы Хомейни.

С помощью громкоговорителей они скандировали различные лозунги, утверждая, что в Азербайджане якобы оказывается давление на ношение хиджаба.

В посольстве обратили внимание на попытки участников акции представить вопросы внутренней политики Азербайджана в контексте религиозных лозунгов и политической символики.

В частности, отмечается, что решение о введении единой школьной формы в Азербайджане пытались представить как ограничение религиозных свобод.

Произошедшее в сообщении расценивается как очередная провокационная попытка агентов влияния иранских спецслужб, направленная против независимой политики и суверенных решений Азербайджана.