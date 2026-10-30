По данным The Wall Street Journal, Украина атаковала Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, впервые с 15 октября возобновив удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Атака произошла несмотря на давление Вашингтона и рекомендации европейских союзников Киеву дождаться промежуточных выборов в США, чтобы не обострять отношения Зеленского с Трампом.

09:23 Украина остановила удары по российским НПЗ под давлением президента США Дональда Трампа, сообщает газета WSJ.

По данным издания, Киев приостановил атаки ещё в начале прошлой недели на фоне кризиса в отношениях с Вашингтоном. Незадолго до этого Трамп призвал Владимира Зеленского уйти, а SpaceX ограничила ВСУ использование Starlink.

Пауза может продлиться до выборов в Конгресс США или даже дольше.