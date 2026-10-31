Издание Faktyoxla опубликовало масштабное расследование деятельности британской организации The HALO Trust, которая почти 30 лет занималась разминированием Карабаха в период армянской оккупации. Журналисты изучили финансовые отчёты, международные гранты, результаты аудиторских проверок, деятельность руководства организации и её работу в других странах. Главный вопрос расследования — почему HALO Trust, заявлявшая об очистке до 90% заминированных территорий, оставила после себя регион, где до сих пор сохраняется колоссальная минная угроза.

Поводом стало заявление Постоянного представительства Азербайджана при ООН от 21 октября 2026 года. На заседании Третьего комитета 81-й сессии Генассамблеи сообщалось, что более 13% территории Азербайджана загрязнено минами и другими взрывоопасными остатками войны, а с 2020 года от мин пострадали свыше 400 мирных жителей.

Как отмечает Faktyoxla, HALO Trust работала на оккупированных территориях Азербайджана с 1995 по 2023 год без разрешения официального Баку. При этом организация позиционировала свою деятельность как исключительно гуманитарную.

HALO Trust была основана в 1988 году бывшим британским полковником и парламентарем Колином Кэмпбеллом Митчеллом для решения минной проблемы в Афганистане. Её штаб-квартира находится в Шотландии, а американское подразделение занимается привлечением финансирования. Международную известность организация получила благодаря визиту принцессы Дианы на минное поле в Анголе в 1997 году.

Сегодня HALO Trust действует более чем в 30 странах и территориях, насчитывает свыше восьми тысяч сотрудников, около 95% которых, согласно её заявлениям, представляют местные общины.

Тридцать лет разминирования и миллион мин

Первый этап деятельности HALO Trust в Карабахе пришёлся на 1995–1996 годы. В рамках 18-месячной программы проводились обучение персонала и предварительное обследование территорий. В 1999 году организация вернулась в регион, а с 2000 года начала постоянную работу, создав структуру Nagorno-Karabakh Mine Action Centre.

К 2004 году HALO Trust отчиталась об очистке 500 тысяч квадратных метров территории. В 2009 году организация сообщала уже о 125 квадратных километрах очищенных земель, уничтожении более 7200 противопехотных и 2200 противотанковых мин, а также тысяч кассетных боеприпасов.

В 2010 году, отмечая десятилетие своей постоянной работы, HALO Trust заявила об очистке около 80% заминированных территорий.

В 2011 году Азербайджан включил организацию в чёрный список за деятельность без разрешения официальных властей.

После Апрельских боёв 2016 года HALO Trust привлекла дополнительное финансирование, сославшись на появление новых участков, загрязнённых кассетными боеприпасами. Среди доноров называлась World Without Mines.

В 2017–2018 годах численность персонала карабахской программы достигала 130–240 человек. В 2018 году при взрыве мины в Агдере погибли трое сотрудников организации, ещё двое получили тяжёлые ранения.

По собственным подсчётам HALO Trust, за 2000–2016 годы были уничтожены более 8700 противопехотных и 2500 противотанковых мин, свыше 12 тысяч кассетных боеприпасов. Организация утверждала, что очистила приблизительно 88–90% заминированных территорий.

Однако после 44-дневной войны 2020 года выяснилось, что на освобождённых азербайджанских землях находится более миллиона мин.

Faktyoxla обращает внимание на разительное противоречие между отчётами организации о практически завершённом разминировании и реальными масштабами минного загрязнения.

Согласно сентябрьскому отчёту ANAMA за 2026 год, за шесть лет на освобождённых территориях были обнаружены и обезврежены 43 833 противопехотные и 24 213 противотанковых мин.

Авторы расследования считают эти цифры свидетельством несостоятельности прежней статистики HALO Trust.

Разминировали только там, где жили армяне

Одно из центральных разоблачений Faktyoxla касается выборочного характера разминирования.

Как установили авторы, HALO Trust преимущественно очищала населённые пункты, сельскохозяйственные земли и дороги, которыми пользовалось армянское население. При этом территории бывшей линии соприкосновения, в том числе на Агдамском, Физулинском и Джебраильском направлениях, оставались заминированными.

Стратегические маршруты, которыми могла воспользоваться азербайджанская армия, намеренно исключались из программы. Организация объясняла ограничения соображениями безопасности.

По выводам расследования, подобная практика обеспечивала защиту инфраструктуры сепаратистского режима, сохраняя минные заграждения на потенциальных направлениях наступления азербайджанских войск.

Журналисты обращают внимание и на манипуляции со статистикой: в разные годы фигурировали показатели очистки 60%, 80% и 88–90% территорий. Фактически HALO Trust учитывала преимущественно ограниченные гражданские участки, не включая в статистику всю территорию, загрязнённую минами.

Во время войны 2020 года деятельность HALO Trust остановилась. Впоследствии организация сосредоточилась главным образом на обезвреживании кассетных и неразорвавшихся боеприпасов. USAID прекратило финансирование программы, объяснив решение практически полным завершением работ.

В 2021 году HALO Trust отчиталась об очистке ещё четырёх квадратных километров от остатков кассетных боеприпасов, в 2022 году — 2,85 квадратного километра.

После начала акции азербайджанских экологических активистов на Лачинской дороге деятельность организации существенно сократилась, а численность персонала уменьшилась до 64–100 человек.

После антитеррористических мероприятий Азербайджана 19–20 сентября 2023 года сотрудники HALO Trust перебрались в Армению. Карабахская программа была закрыта, а офис организации в Ереване расширен.

Уничтоженное оборудование и финансовые махинации

В октябре 2023 года ANAMA обнаружило в Ханкенди бывшую базу HALO Trust. По информации агентства, на её территории находилось большое количество преднамеренно выведенного из строя оборудования для разминирования, включая детекторы.

Авторы расследования подчёркивают, что дорогостоящая техника, которая могла использоваться для дальнейшего обезвреживания мин, была уничтожена. Они расценивают это как свидетельство того, что организация не была заинтересована в полном устранении минной угрозы.

После ухода из Карабаха HALO Trust сохранила на официальном сайте раздел Nagorno-Karabakh. В обращении к донорам организация утверждала, что после блокады и военного нападения в октябре 2023 года 120 тысяч армян были вынуждены покинуть свои дома.

Faktyoxla расценивает такую формулировку как попытку исказить обстоятельства восстановления Азербайджаном своего суверенитета.

Но особенно журналистов заинтересовали сведения о финансовой помощи переселенцам.

На сайте HALO Trust утверждается, что более 1200 человек получили денежные выплаты и поддержку для оплаты питания, транспорта, жилья и других потребностей.

Однако в финансовой отчётности за 2023/24 год журналисты не обнаружили сведений, подтверждающих этот показатель.

В годовом отчёте упоминаются закрытие карабахской программы, переезд более 100 тысяч армян в Армению, помощь сотрудникам и их семьям. Сообщается также о гибели двух работников HALO Trust и супруги одного из сотрудников при взрыве на топливном складе.

При этом документы отражают главным образом поддержку приблизительно ста работников и членов их семей. Сведения о помощи 1200 получателям в изученных официальных отчётах не получили документального подтверждения.

Аналогичная ситуация сложилась с кампанией 2022–2023 годов, в рамках которой планировалось выделить около 250 тысяч долларов примерно тысяче уязвимых семей. Faktyoxla не обнаружило подтверждений соответствующих выплат ни в финансовых отчётах, ни в материалах GlobalGiving и других изученных открытых источниках.

Авторы ставят вопрос о прозрачности использования средств, выделенных под видом гуманитарной помощи.

Кто выделял миллионы HALO Trust

По оценкам авторов расследования, общие расходы на карабахскую программу в 2000–2023 годах могли составить от 25 до 40 миллионов долларов. Точная сумма неизвестна, поскольку организация не публиковала полную консолидированную статистику расходов за все годы.

Главным государственным донором выступали США. Согласно официальному сообщению американского посольства в Ереване, с 2001 года Соединённые Штаты направили более 17 миллионов долларов на разминирование, проводившееся HALO Trust.

В 2020 году финансирование прекратилось, хотя впоследствии отдельные конгрессмены пытались добиться его возобновления.

Великобритания финансировала программу через Департамент международного развития в 2007–2011 годах. Нидерланды предоставляли средства в 2000-х годах, но позднее также прекратили поддержку.

В числе частных доноров Faktyoxla называет Julia Burke Foundation из Калифорнии, выделивший с 2007 года 400 тысяч долларов и дополнительные гранты, а также World Without Mines, предоставившую в 2016 году около 80 тысяч евро.

Упоминаются Grapes for Humanity, Reece Foundation, Cafesjian Family Foundation, The Cooperative Bank, Pro Victimis и Newman’s Own Foundation. В 2022–2023 годах небольшие гранты выделяла Норвегия. Финансирование поступало также от организаций армянской диаспоры.

Согласно приведённым в расследовании сведениям, расходы по программе в 2022/23 финансовом году составляли 1,5–1,7 миллиона фунтов стерлингов, в 2023/24 году — 1,5–2 миллиона фунтов, а в 2024/25 году сократились примерно до 340 тысяч фунтов.

Финансовые нарушения в Афганистане

Для изучения методов HALO Trust журналисты проанализировали её деятельность в Афганистане, Колумбии, Шри-Ланке, Камбодже и Украине.

Наиболее серьёзные финансовые нарушения были выявлены в Афганистане.

В расследовании рассматривается аудит программ гуманитарного разминирования и уничтожения вооружений, финансировавшихся Госдепартаментом США.

Аудиторская компания Williams Adley обнаружила пять недостатков системы внутреннего контроля HALO Trust, три из которых признаны существенными, а также девять случаев несоблюдения грантовых и нормативных требований.

Проверяющие выявили необоснованное распределение заработной платы между проектами, недостаточную документацию по закупкам и ремонту автомобилей, а также расходам на топливо.

Кроме того, в отдельных случаях организация перераспределяла бюджетные средства с превышением установленного Госдепартаментом десятипроцентного порога без предварительного разрешения.

Аудит установил 63 871 доллар недопустимых расходов и 160 904 доллара документально не подтверждённых расходов.

Выяснилось также, что ранее обнаруженные недостатки в системе оплаты труда и закупок не были полностью устранены. По итогам проверки Williams Adley выдала модифицированное аудиторское заключение.

По данным Faktyoxla, после внутренних проверок организация отстранила менеджера афганской программы и нескольких высокопоставленных местных сотрудников.

Авторы связывают эти нарушения с общими проблемами финансового контроля в HALO Trust и практикой использования международных грантов.

Колумбия, Шри-Ланка, Камбоджа и Украина

После мирного соглашения правительства Колумбии с повстанцами FARC в 2016 году HALO Trust начала масштабное разминирование страны.

Однако, как установили авторы расследования, организация избегала работ в районах наркотрафика и расположения вооружённых группировок.

HALO Trust очищала отдельные гражданские территории, но не затрагивала маршруты и плантации, контролировавшиеся диссидентскими формированиями FARC, ссылаясь на безопасность сотрудников и отсутствие согласия местных общин.

Faktyoxla отмечает, что подобные ограничения затрудняли операции колумбийских силовиков против наркотрафика. Сама организация оправдывала свои действия гуманитарным нейтралитетом.

Авторы проводят прямую параллель между деятельностью HALO Trust в Колумбии и Карабахе: в обоих случаях организация обходила стратегически важные заминированные участки, сосредоточиваясь на ограниченных гражданских территориях.

В Шри-Ланке вопросы вызвала кадровая политика HALO Trust.

Со ссылкой на The Guardian авторы указывают, что более 40% персонала, занятого разминированием на севере страны, составляли тамильские женщины, включая вдов погибших во время войны. Эта практика подвергалась критике со стороны представителей сингальской общины, считавших распределение рабочих мест и очищенных земель этнически несбалансированным.

В Камбодже внимание журналистов привлекла продолжительность программ разминирования.

Ссылаясь на документы МИД Нидерландов, исследование Samuel Hall 2021 года и национальную стратегию Камбоджи на 2018–2025 годы, авторы утверждают, что HALO Trust предпочитала использование большого количества работников, занятых ручным разминированием, более широкому внедрению современной техники.

По выводам Faktyoxla, такая модель позволяла искусственно продлевать проекты и сохранять поступление международных грантов. Чем дольше продолжалось разминирование, тем дольше организация могла рассчитывать на внешнее финансирование.

В Украине HALO Trust работала в подконтрольных Киеву районах Донбасса до начала полномасштабных военных действий в 2022 году.

Авторы отмечают, что при многомиллионном финансировании темпы очистки оставались низкими, а существенная часть средств направлялась на административные расходы, логистику и международный руководящий персонал. В расследовании также упоминается ужесточение государственного регулирования противоминной деятельности в Украине в 2018–2020 годах.

Скандалы вокруг руководителей HALO Trust

Значительная часть расследования посвящена бывшим и действующим руководителям организации.

Один из наиболее громких скандалов связан с многолетним главным исполнительным директором Гаем Уиллоуби (Guy Willoughby).

Со ссылкой на британскую прессу Faktyoxla сообщает, что в 2014 году вскрылось использование средств организации для оплаты обучения его детей в частных школах-интернатах. В публикации фигурирует сумма около 377 тысяч долларов ежегодно.

После разгоревшегося конфликта с попечительским советом Уиллоуби был отстранён от должности.

Впоследствии вопросы возникли и к выплатам членам руководящих структур Аманде Пуллинджер и Саймону Конвею, получившим в общей сложности более 120 тысяч фунтов за свои услуги.

Согласно расследованию, Анджелина Джоли, долгое время входившая в попечительский совет HALO Trust, выразила недовольство выплатами руководству и покинула его. Ситуацией заинтересовалась британская Комиссия по благотворительности.

В 2018 году возникли новые скандалы. В Мьянме руководящий сотрудник подразделения HALO Trust был признан судом виновным по делу о попытке сексуального насилия и получил тюремный срок. В Камбодже другой сотрудник был уволен после внутреннего расследования обвинений в сексуальных домогательствах.

Отдельно рассматривается позиция главы организации Джеймса Коуэна (James Cowan), бывшего генерал-майора британской армии.

В конце 2024 года он публично поддержал решение США поставлять Украине противопехотные мины и призвал не критиковать Вашингтон. Позднее в интервью The Kyiv Independent Коуэн обосновал подобные поставки правом Украины на самооборону.

Авторы Faktyoxla подчёркивают противоречие между этими заявлениями и гуманитарной миссией организации, занимающейся устранением последствий применения мин.

Упоминаются и другие руководители HALO Trust.

Финансовый директор Мик Дарби (Mick Darby) фигурирует в связи с недостатками системы контроля, выявленными американскими аудиторами. В расследовании отмечается, что, хотя его личное участие в финансовых махинациях не установлено, именно на период его руководства финансовой сферой пришлись серьёзные нарушения.

Операционный директор Адам Ясински (Adam Jasinski) критикуется за методы разминирования, недостаточное внедрение современных технологий и искусственное затягивание проектов.

Руководитель американского подразделения Крис Уотли (Chris Whatley), по данным журналистов, играл ключевую роль в привлечении финансирования из американских государственных структур и армянских фондов для карабахской программы.

Директор по персоналу Рэйчел Сторр (Rachel Storr) упоминается в контексте недостаточной прозрачности разбирательств по жалобам сотрудников зарубежных подразделений, включая случаи сексуальных домогательств.

Кто руководил HALO Trust в Карабахе

Faktyoxla установило имена иностранных и местных руководителей, работавших в Карабахе в разные годы.

Одной из ключевых фигур назван Майлз Хоторн (Miles Hawthorn), возглавивший региональную программу в августе 2020 года. Он руководил деятельностью организации во время 44-дневной войны и в последующие годы до завершения миссии в 2023 году. Позднее Хоторн был переведён в Украину, где, согласно расследованию, занял должность директора по стране.

В 2019–2020 годах программным менеджером работал Эдвард Роберт Сайфрет (Edward Robert Syfret). Авторы связывают его деятельность с привлечением американского финансирования и поддержкой армянского лобби. В LinkedIn Сайфрет указывал должность руководителя программы в Армении.

В начале 2019 года программой непродолжительное время руководил Асканаз Амбарцумян (Askanaz Hambartzumyan), который в своём профиле LinkedIn обозначал Армению и Нагорный Карабах как отдельные направления работы.

Его предшественником был Чарльз Фоул (Charles Fawle), возглавлявший программу в 2017–2019 годах. В феврале 2019 года обоих принимал представитель сепаратистского режима Масис Маилян.

В 2012–2014 годах региональным менеджером являлся Ник Смарт (Nick Smart), а в начале 2000-х годов карабахской миссией руководил Саймон Портер (Simon Porter). Последний публично опровергал обвинения Азербайджана в том, что организация под прикрытием гуманитарной работы занималась военной разведкой.

Особое внимание Faktyoxla уделяет Тобиасу Хьюитту (Tobias Hewitt), занимавшему должность операционного менеджера с января по декабрь 2019 года.

Он отвечал за руководство группами разминирования, логистику и взаимодействие с донорами. Его деятельность получила отражение и в документах американских политиков.

В частности, офис конгрессвумен Кэти Портер опубликовал информацию и фотографии визита Хьюитта в Вашингтон, представив его операционным менеджером карабахской программы HALO Trust.

Впоследствии Хьюитт занимал руководящие должности в Сомалиленде, Украине и Камбодже, а затем, согласно расследованию, получил пост старшего директора по программам и операциям HALO Trust.

Авторы подчёркивают, что Карабах стал для ряда иностранных руководителей организации своеобразной площадкой профессионального продвижения, позволившей им занять высокие должности в международной структуре.

В расследовании также обращается внимание на непосредственные контакты руководителей карабахской миссии с представителями Конгресса США. По мнению Faktyoxla, это свидетельствует о том, что деятельность HALO Trust в регионе имела не только гуманитарное, но и политическое измерение, а её работа координировалась с влиятельными лоббистскими кругами в Вашингтоне.

Что скрывалось за гуманитарной миссией

Подводя итоги, Faktyoxla приходит к выводу, что деятельность HALO Trust в Карабахе выходила далеко за рамки обычной гуманитарной операции.

Авторы выделяют три ключевых обстоятельства.

Первое — выборочное разминирование. Организация отдавала приоритет населённым армянами территориям и инфраструктуре сепаратистского режима, оставляя минные заграждения на стратегических направлениях. Заявленные показатели очистки 80–90% территорий не отражали реальных масштабов минной угрозы.

Второе — финансовая зависимость от международных грантов. По выводам журналистов, существовавшая модель финансирования позволяла затягивать работы на десятилетия. В подтверждение приводятся финансовые нарушения, установленные аудиторами, непрозрачность отдельных расходов и аналогичная практика HALO Trust в других странах.

Третье — политическая составляющая деятельности. Авторы считают, что организация способствовала сохранению статус-кво в Карабахе, взаимодействовала со структурами сепаратистского режима и фактически помогала его международной легитимации.

В качестве дополнительных аргументов приводятся содержание обращений организации к донорам, использование названия Nagorno-Karabakh на официальных ресурсах и обнаружение уничтоженного оборудования на бывшей базе HALO Trust в Ханкенди.

Главный вывод Faktyoxla заключается в том, что за почти 30 лет деятельности в Карабахе HALO Trust не решила минную проблему, несмотря на десятки миллионов долларов международного финансирования и отчёты о практически завершённом разминировании.

По заключению авторов расследования, под прикрытием гуманитарной миссии организация занималась выборочным разминированием в интересах сепаратистского режима, обеспечивала сохранение военно-политического статус-кво и использовала карабахскую программу для привлечения многомиллионных международных грантов. В результате территории, которые организация объявляла практически очищенными, после освобождения оказались одним из наиболее опасных минных районов мира.