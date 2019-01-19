В соцсетях обсуждают конфликт на российско-польской границе. Драка произошла в пункте пропуска «Мамоново — Гроново».

Участниками драки стали лиса и кот, не поделившие кусок колбасы. Кадры схватки опубликовали очевидцы. В ролике видно, что соперники не собираются уступать друг другу. Но все же кот в этой схватке оказался проворнее, он съел лакомство и гордо отошел в сторону.

На пограничном пункте живет сразу несколько котов. И лисы там частые гости. Дикие животные нередко подходят к машинам и выпрашивают еду. Но то, как они делят добычу, удалось запечатлеть впервые.

Minval.az