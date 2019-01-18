26 января 2019 года в спортивном зале Московского Гуманитарного Университета состоится праздничное событие, посвященное официальной презентации футбольной команды «Карабах» (Москва).

Как сообщает информационно-аналитический портал AZERROS, гостями и участниками презентации станут руководители и представители госструктур, общественных объединений и спортивных федераций и союзов, крупного и среднего бизнеса, СМИ.

На вечере состоится знакомство и общение с игроками футбольной команды «Карабах», ее главным тренером Эльнуром Велиевым и капитаном Парвизом Абдиновым.

Minval.az