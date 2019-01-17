Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области задержали украинца и азербайджанца, которые пытались незаконно проникнуть в Россию.

Как сообщают «Брянские новости», в Суземском районе наряд обнаружил вблизи государственной границы мужчин, которые шли вглубь российской территории. Увидев пограничный автомобиль, они попытались скрыться, но были задержаны. Гражданин Азербайджана пояснил, что въезд в Россию ему запретили до 2020 года за правонарушения. Он вернулся домой, сменил фамилию и по паспорту с другими данными решил пройти на территорию России вне пунктов пропуска. Проводником для него стал гражданин Украины. В отношении обоих возбуждено уголовное дело, мужчины могут лишиться свободы на четыре года.

Minval.az