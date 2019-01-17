Кому не по душе стабильность и независимая внешняя политика Азербайджана?

Своя иерархия, в том числе неписаная, есть во многих сферах. Масс-медиа — не исключение. Одни годами нарабатывают имидж серьезных изданий, другие делают ставку на откровенную «желтизну» и старательно «просвещают» своих читателей насчет амурных похождений «звезд» и скандалов в шоу-бизнесе, не очень заботясь о такой мелочи, как факт-чекинг, и всецело полагаясь на извечный закон дешевого пиара: «Что бы о тебе ни написали — хорошо все, кроме некролога». Потом, правда, случается, что с прежним, прости Господи, «профессионализмом» решают «перейти в высшую лигу» и писать уже о политике. Ну это ладно. В конце концов, никому не запрещается развиваться, и можно даже воздержаться от язвительных комментариев в стиле «Как бы вы поступили, если бы по соседству с вами жила старая дама с пониженной социальной ответственностью, которая бы вдруг объявила: «Я покончила с прошлым, теперь веду достойный образ жизни, можете приглашать меня на обеды и файв-о-клоки»?». Но вот как быть, если с помощью таких изданий, которые еще не излечились от «желтухи», пытаются решать серьезные политические вопросы?

Есть в юриспруденции такое понятие: «Попытка с негодными средствами». Ну, к примеру, если человек задумал ограбить банк, а вооружился при этом детским пластмассовым автоматом и маникюрной пилкой для взлома сейфа. Это не алиби — это, пардон, идиотизм. Попытки решать серьезные вопросы при помощи публикации в изданиях уровня «Экспресс-газеты» пасквиля вроде «Когда в Азербайджане сменится президент?» — случай из того же разряда.

В том, что этот убогий «наезд» на Азербайджан —не инициатива самой «ЭГ», а политический «заказ», сомнений, честно говоря, мало. Слишком уж очевидно выстроились в линеечку последние события: и успехи «газовой стратегии» Азербайджана, и хамские заявления Захаровой в адрес нашей страны, и ее шеф Сергей Лавров, который вдруг озаботился судьбой осужденного наркоторговца Уелданова-Галстяна, но совершенно позабыл о гражданине РФ Дильгаме Аскерове…

Только вот вряд ли устроителям этой провокации стоит записывать ее себе в актив. Нет, конечно, исполнители этого «заказа» из «ЭГ» постарались. Только вот сделали это в меру способностей — выше головы не прыгнешь, даже если очень хочется. Опубликованный опус оставляет стойкое впечатление, что писали его, ежеминутно заглядывая в заранее составленный список «дежурных наездов» на Азербайджан: «сказать, что власть не сменяется так часто, как нам бы того хотелось», «написать, что исламисты набирают силу», «упомянуть национальные меньшинства» и т.д.

Можно, конечно, по пунктам разбирать весь этот текст и педантично, как бы это помягче, указывать авторам на неточности (если уж кого-то коробят выражения «тыкать носом»). Можно напоминать, что в Азербайджане предостаточно легально действующих оппозиционных партий, а то, что у них популярность не ахти — так это уже вопрос к лидерам этих партий. Что регулярно проходят выборы — парламентские, президентские и т.д.. Что оппозиция спокойно собирает свои митинги на стадионе «Мехсул». Что попытки разжечь извне сепаратизм среди национальных меньшинств раз за разом терпят крах. Что в Азербайджане, где еще 100 лет назад была провозглашена первая на мусульманском Востоке светская демократическая республика, «исламисты» могут при поддержке извне создать «заточенное» под теракты вооруженное подполье, но вот прийти к власти — уже нет, как бы ни пытались и ни пыжились. Что бедность в Азербайджане — чуть выше 5%. И что не российским изданиям заводить разговоры на тему «что получили простые граждане от нефтедолларов». Что нет никакой «дискриминации русских», и они из Азербайджана никуда не «бегут». В отличие от самой России. А уж бред насчет «Турция мечтает захватить Азербайджан» в силу его примитивизма даже опровергать как-то неудобно.

Но, возможно, даже не это главное. Просто весь этот коротенький и очень непрофессиональный опус оставляет впечатление этакой «молитвы в Солсберецком соборе» на тему «Боже, сделай так, чтобы в Азербайджане случился «майдан»!» По российской традиции, авторы упомянули, что о «майдане», дескать, грезит Запад, который таким образом хочет «захватить российские ресурсы», ой, то есть, пардон, «смена власти в Азербайджане выгодна и нефтяным корпорациям, которые мечтают перераспределить между собой природные ресурсы».

Только вот даже неспециалисту ясно: любая дестабилизация ситуации в стране, в том числе и «майдан», прежде всего ударит как раз по «нефтяным» и «газовым» планам Запада в регионе, а планы эти более чем серьезные. Тем более если речь пойдет о чем-то вроде «арабской весны», то есть дестабилизации с опорой на исламистов. Так что даже врать по поводу «козней дядей в пробковых шлемах» надо хоть чуточку профессиональнее. Впрочем, что возьмешь с «Экспресс-газеты» и ее «экспрес-пасквиля»?

Но в реальности авторы опуса в «ЭГ» еще и банально проговариваются. Во-первых, к явному неудовольствию Москвы, Азербайджан — член ГУАМ, где, по версии «ЭГ», «Баку вместе с Украиной, Молдавией и Грузией строят против нас козни». Какие именно козни, не уточняет — ну не признавать же, что «кознями» в Москве уже считается уважение границ и территориальной целостности! А во-вторых, в числе планов, которые намерен реализовать в регионе зловредный Запад, упоминается и «транспортировка газа из Туркмении в обход России». Судя по всему, активная дипломатия, в том числе и высшего уровня, между Баку и Ашхабадом, не на шутку тревожит кое-кого в Москве. Где решили сделать ставку на дестабилизации ситуации в Азербайджане. А вот исполнителей подобрали таких, что замысел оказался шит даже не белыми нитками, а канатами в цветах георгиевской ленточки.

Здесь, конечно, нелишне вспомнить, как, комментируя еще лет десять назад уличные столкновения в Баку, российский телеведущий Сергей Брилев с нескрываемым злорадством констатировал: в Баку собираются газ продавать в Европу, а там, глядите, уличные беспорядки. Но куда важнее другое. В конце этого опуса авторы сначала обвиняют президента Азербайджана, что он «грозит войной с Арменией» (судя по всему, в редакции «ЭГ» и в тех офисах, откуда поступил заказ, предпочли бы, чтобы Азербайджан молча смирился с захватом своих земель и подарил Карабах любимому форпосту России). Но затем следует главное: «В один прекрасный момент горячая точка может действительно запылать. При первых неудачах на поле боя или больших потерь азербайджанской армии — режим нынешнего президента сметут недовольные сограждане».

А вот этот сценарий, судя по многим признакам, уже пытались реализовать в регионе в апреле 2016 года. Только вот посыпался в результате криминальный режим Сержа Саргсяна. И если по ту сторону линии фронта решили опять «попробовать», то смеем заверить: результаты будут очень похожими. И еще более травматичными и для «форпоста», и для его хозяев. Так что профессионализма и умения анализировать ситуацию, похоже, не хватает не только у авторов пасквиля в «ЭГ», но и у его заказчиков.

Minval.az