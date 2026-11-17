В Республике Башкортостан атакован НПЗ «Газпром нефтехим Салават», один из крупнейших нефтехимических комплексов России, входящий в группу «Газпром», сообщают паблики.

Предприятие было основано в 1948 году, ранее называлось «Салаватнефтеоргсинтез». В его структуру входят нефтеперерабатывающий завод, газохимический завод и завод «Мономер».

«Газпром нефтехим Салават» производит бензин, дизельное топливо, керосин, мазут, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид, пластификаторы и бутиловые спирты. Производство топлива обеспечивает общую топливную инфраструктуру России, которая имеет значение и для военной логистики. А полиэтилен, полистирол и пластификаторы применяются в различных промышленных отраслях, в том числе потенциально в производстве материалов и компонентов для оборонной промышленности.

Также комплекс в Салавате обеспечивает крупнотоннажное производство нефтепродуктов и химического сырья для российских предприятий.

Кроме того, ночью в Курске прогремели взрывы, после которых загорелась электроподстанция 330 кВ «Садовая». Около полуночи жители Курска сообщали о громких взрывах и работе систем противовоздушной обороны. Вскоре после этого в местных Telegram-каналах появились кадры сильного пожара.

Подстанция «Садовая» находится в Северном районе Курска и принадлежит компании «Россети». Он является ключевым питающим центром энергосистемы областного центра и северных районов региона.

Потребители. Подстанция обеспечивает электроэнергией около 400 тысяч жителей города. От нее также запитаны крупные промышленные предприятия, включая заводы «Прибор» и «Счетмаш».