Минобороны Армении обнародовало видео, рассказывающее о строительстве в приграничных c Азербайджаном зонах складов для оружия.

В видеоматериале отмечается, что новые склады для ракетно-артиллерийского вооружения оснащены специальными системами безопасности.

«Как отмечает источник, наличие складов позволяет сократить время поставок боеприпасов, создавая более благоприятные условия для ведения боя. Выбор места расположения складов и проведенные инженерные работы полностью обеспечивают их безопасность и маскировку», — написали ереванские СМИ.

Minval.az