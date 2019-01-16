В ростовском аэропорту Платов задержали гражданина Азербайджана с крупной суммой денег. Мужчина при прохождении таможенного контроля пошел в «зеленый коридор».

«При себе у мужчины было 950 долларов США и 720 тысяч рублей, — сообщили изданию 1Rnd в пресс-службе ростовской таможни. — Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства он не подавал».

При этом, согласно действующему законодательству ввозить/вывозить наличные можно на общую сумму в эквиваленте до 10 тысяч долларов США, а если сумма больше, то подлежит декларированию.

Мужчина пояснил свои действия тем, что не знал о том, что нужно заполнять декларацию. Правда, незнание не освобождает от ответственности. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическим лицом наличных денежных средств.

Minval.az