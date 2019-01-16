Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Об этом в среду, 16 января, сообщает Украинская правда.

«Около 16:45 господин Насиров принес и сдал документы для регистрации его кандидатом на выборах президента как самовыдвиженеца», — сказал пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

В течение пяти дней ЦИК должен зарегистрировать его или отказать.

Таким образом, Насиров стал 14-м человеком, который намерен баллотироваться на пост главы государства.

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