В 2015 году в Японии открыли первый в мире отель, в котором большинство живых сотрудников заменили роботы. Устройства разных моделей и форм выступали в роли администраторов, уборщиков, носильщиков и помощников. Однако в январе 2019 года руководству отеля Henn-na пришлось сократить половину из 243 роботов и нанять людей. Причина — неэффективность и постоянные проблемы на рабочем месте.

Издание The Wall Street Journal перечислило несколько историй, в которых роботы не справлялись со своими обязанностями. Для решения проблем регулярно приходилось звать немногочисленных живых сотрудников.

Робот-ассистент Чури должен был отвечать на вопросы гостей, но не справлялся с самыми простыми просьбами. Например, он не мог помочь с достопримечательностями возле отеля — в то же время с этим справлялись голосовые ассистенты в телефонах посетителей;В каждом номере стоял небольшой робот-помощник. По словам постояльца, устройство реагировало на звуки храпа гостя и будило его фразами «Чем могу помочь».

На стойке регистрации несколько лет сидели два робота-велоцираптора. Но почти всю работу за них выполняли люди, потому что «динозавры» не умели делать копии паспортов и других документов.

Два робота-носильщика могли доставлять вещи только в 24 номера из 100. Также они не работали в снег и дождь, а если встречались в коридоре — застревали в попытках пропустить друг друга.

Несмотря на тематику отеля, связанную с роботами, постояльцы признавались, что роботы их скорее раздражали во время отдыха.

Администрация Henn-na пояснила, что дело в том числе в быстром устаревании технологий. Многие роботы проработали в отеле почти четыре года, и за это время многие устройства «ушли вперёд», включая Siri или Google Assistant. Руководство отеля при этом не отказалось от концепции автоматизированной гостиницы, но признало, что пока комплексу всё равно необходимы люди.

Minval.az