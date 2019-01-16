В 2015 году в Японии открыли первый в мире отель, в котором большинство живых сотрудников заменили роботы. Устройства разных моделей и форм выступали в роли администраторов, уборщиков, носильщиков и помощников. Однако в январе 2019 года руководству отеля Henn-na пришлось сократить половину из 243 роботов и нанять людей. Причина — неэффективность и постоянные проблемы на рабочем месте.
Издание The Wall Street Journal перечислило несколько историй, в которых роботы не справлялись со своими обязанностями. Для решения проблем регулярно приходилось звать немногочисленных живых сотрудников.
На стойке регистрации несколько лет сидели два робота-велоцираптора. Но почти всю работу за них выполняли люди, потому что «динозавры» не умели делать копии паспортов и других документов.
Два робота-носильщика могли доставлять вещи только в 24 номера из 100. Также они не работали в снег и дождь, а если встречались в коридоре — застревали в попытках пропустить друг друга.
Несмотря на тематику отеля, связанную с роботами, постояльцы признавались, что роботы их скорее раздражали во время отдыха.
Администрация Henn-na пояснила, что дело в том числе в быстром устаревании технологий. Многие роботы проработали в отеле почти четыре года, и за это время многие устройства «ушли вперёд», включая Siri или Google Assistant. Руководство отеля при этом не отказалось от концепции автоматизированной гостиницы, но признало, что пока комплексу всё равно необходимы люди.