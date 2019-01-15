Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об отзыве Гюрселя Исмаилзаде с должности посла в Японии.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об отзыве Гюрселя Исмаилзаде с должности посла в Японии.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Дата: 2019/01/15 21:07
Раздел: Азербайджан
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