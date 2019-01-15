В Вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха (сепаратистский режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях — прим. Minval.az) в 2018 году было зарегистрировано 63 случая гибели военнослужащих. Об этом говорится в итоговом сообщении Генпрокуратуры Армении.

Из них 27 были срочниками, 23 контрактника, 2 прапорщика и 11 офицеров.

Согласно источнику, из 63 трагических случаев 38 были связаны с несением военной службы. В частности, отмечается, что 7 человек погибли в результате нарушения режима прекращения огня, 11 военнослужащих совершили самоубийство, либо их довели до самоубийства, 2 – в результате неосторожного обращения с оружием, 3 – из-за болезни, 1 – от взрыва мины, 1 – был убит, 3 – в результате несчастного случая, 6 – от автоаварий, связанных со службой, 2 – из-за нарушения правил несения боевого дежурства, 2 – в результате нарушений правил полетов или их подготовки.

Обстоятельства остальных 25 смертей не имели отношения к военной службе. Из них 11 случаев произошли в результате ДТП, не связанных с военной службой, 10 – в результате болезней, 4 – в результате несчастных случаев.

Отметим, что в 2017 году количество смертей в армии составило 56.

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