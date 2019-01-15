Весной 2019 года можно ожидать начала военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявила председатель партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян.

По ее словам, это станет результатом беспрецедентной коррупции в армии, которую возглавлял Серж Саргсян, а также бездарной внешней политики, проводимой Николом Пашиняном. «Сегодняшняя власть не ведет переговоры с Западом, имеет серьезные противоречия с главными союзниками по ОДКБ, портит отношения с Россией, результатом чего стало повышение цены на газ», — отметила она.

Постанджян добавила, что отношения западных политиков, которые приезжают или с которыми представители властей встречаются за пределами Армении, красноречивее всего говорят о том, что страна, по сути, осталась одна со своими проблемами.

«Странно, что у нас нет концепции национальной политики. Еще более странно, что ни одна политическая сила во время предвыборной кампании не затронула этот вопрос. В последний раз об этом говорилось в 2007 году, но с тех пор многое изменилось», — подчеркнула она.

Minval.az