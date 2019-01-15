Масштабное исследование опровергло миф о том, что дети, воспитывающиеся одним родителем, живут хуже, чем дети из полных семей, пишет Science alert.

Ученые из Шеффилдского университета (Великобритания) в течение десяти лет собирали данные о жизни 27834 британских семей и пришли к выводу, что благополучие детей не зависит от того, воспитываются ли они одним или двумя родителями. Дети из неполных семей имели такие же (а иногда и более высокие) показатели удовлетворенности качеством жизни, отношениями со сверстниками и членами семьи.

Ученые предлагают отказаться от точки зрения, что жизнь ребенка в неполной семье однозначно тяжелее, чем ребенка, воспитывающегося двумя родителями. По их мнению, позитивные отношения в семье гораздо важнее, чем факт наличия обоих родителей. Кроме того, развод не всегда приводит к полному разрыву отношений. Также было установлено, что бабушки и дедушки чаще помогают родителям-одиночкам.

Ученые отметили изменчивость и разнообразие современных семей: в течение шести лет в Великобритании распадается каждая третья семья, а каждый седьмой родитель-одиночка находит себе пару. Исследование показало, что в 24% семей Великобритании присутствует только один родитель, еще 13% пар с детьми не регистрировали свои отношения, и 63% — это состоящие в браке пары.

Minval.az