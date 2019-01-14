Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» может приобрести полузащитника болгарского «Левски» Ривалдинью.

Об этом сообщает «Азериспорт» со ссылкой на болгарское издание «Гонг». По информации, сам «Левски» не прочь расстаться с сыном известного в прошлом игрока «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Ривалдо – тем более, что он испытывает трудности с попаданием в стартовый состав.

Ранее Ривалдинью выступал за бразильские «Можи-Мирин», «15 ноября», «Интернасьонал», «Пайсанду», португальскую «Боавишту» и румынское «Динамо» (Бухарест).

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