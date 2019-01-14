Федерация баскетбола Азербайджана (ФБА) выражает озабоченность в связи со сложившейся ситуацией в чемпионате стране среди мужских команд.

Как сообщает «Азериспорт», в субботу чемпионат страны не был возобновлен. Пятеро клубов вышли на площадку, но отказались от игры и покинули арену.

ФБА считает, что прежде всего всем любителям и поклонникам баскетбола нужно проявить уважение к нашему виду спорта и игре. ФБА призывает команды продолжить свое выступление и достойно завершить чемпионат республики – главное внутреннее баскетбольное соревнование.

В данный момент ФБА ведет кропотливую работу в деле подготовки юношеской сборной команды Азербайджана к Европейскому Олимпийскому Юношескому Фестивалю, который пройдет в июле сего года в Баку. Дестабилизация работы федерации существенно скажется на данном подготовительном процессе, и вся последующая ответственность за степень подготовки и само выступление отечественных юных баскетболистов на этом знаменательном для нашего государства мероприятии полностью ложится на плечи так называемых «баскетбольных деятелей».

Как и во всем цивилизованном мире, так и в нашей стране спортивные организации в своей работе придерживаются общепринятых норм функционирования. Смена руководства спортивной федерации – это прерогатива отчетно-выборной конференции членов федерации путем голосования.

ФБА призывает всех настоящих любителей баскетбола в первую очередь проявить уважение к нашему виду спорта и поддержать спортивную политику страны.

Minval.az