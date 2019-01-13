О том, как важно учитывать финансы, привлекать профессионалов и исполнять обязательства. А также о том, почему не стоит жадничать и бояться кредитов, на страницах «Лайфхакера» разбирается Руслан Царев, редактор в консалт-бюро «Нескучные финансы».

Джон Рокфеллер — первый в мире долларовый миллиардер. В стартовый капитал своего первого бизнеса Рокфеллер внёс 2000 долларов. Из них 1200 долларов занял у отца. А в 1937 году, когда Рокфеллера не стало, его капитал оценивался в 1,4 миллиарда долларов. В сегодняшних ценах это 318 миллиардов. Для сравнения: состояние самого богатого в мире человека — основателя Amazon Джеффа Безоса — оценивается в 149,8 миллиарда.

Путь в нефтяном бизнесе, в котором Рокфеллер сделал основной капитал, он начал с мелкой фирмы, оптом продававшей керосин. А когда в 55 лет Рокфеллер отошёл от дел, принадлежавшая ему Standard Oil Company контролировала до 95% нефтяной отрасли США, 70% разведанных нефтяных месторождений в мире и всю производственную цепочку — от добычи нефти до доставки керосина розничным покупателям — почти по всему миру.

Итак, что же помогло Рокфеллеру сколотить миллиарды.

Урок 1. Следить за движением денег

В семь лет Рокфеллер заработал первые деньги на ферме у соседа, которому помогал собирать картошку и выращивать кроликов. Тогда же по совету матери он сделал первую запись в бухгалтерской книге, где отражал до последнего цента, сколько и за что получил и на что потратил. Эти аналоги современного отчёта о движении денежных средств (ДДС), одного из инструментов, которые используются для учёта финансов бизнеса, он вёл до самой смерти, а прожил 97 лет.

Биографы Рокфеллера любят упоминать, что он рос в небогатой семье. Информацию, сколько зарабатывал его отец, найти не удалось.

Точно известно: папа будущего миллиардера был коммивояжёром, много ездил по стране. А пока глава семьи отсутствовал, маме Рокфеллера приходилось экономить. Отсюда и привычка считать каждый цент, которую она прививала и детям.

Джон с детства видел, как учёт денег помогает их приумножать. Родители хотели, чтобы он поступил в университет, но Рокфеллер предпочёл коммерческий колледж и курсы бухгалтеров. А когда после учёбы устроился помощником бухгалтера, его любовь к цифрам быстро заметило и оценило начальство. Никто из коллег Рокфеллера не любил возиться с учётом завершённых периодов и проектов. А у него от таких задач глаза горели.

Стартовая зарплата Рокфеллера — 17 долларов в месяц. Со второго месяца — уже 25 долларов. А через год он был управляющим с окладом 800 долларов в год.

Традицию с раннего детства учитывать каждый цент наследники Рокфеллера хранят и поныне. Рокфеллер научил этому собственных детей, те — своих и так далее.

Урок 2. Не бояться брать взаймы

Предприниматели относятся к заёмным деньгам как к злу, от которого лучше держаться подальше. Пример Рокфеллера показывает — напрасно.

Не возьми Рокфеллер недостающую для вхождения в бизнес сумму у отца — скорее всего, так и работал бы всю жизнь по найму.

Заёмные средства были постоянным спутником бизнеса Рокфеллера. Он предпочитал продать акции очередному инвестору, даже когда хватало и собственных средств. Свои деньги тоже вкладывал, но и держал как резерв. И уж если инвесторы не находились, брал финансирование очередного проекта целиком на себя.

Первым бизнесом Рокфеллера была небольшая логистическая компания. Рокфеллер в первый год набрал заказов на 0,5 миллиона долларов. Денег на их обеспечение скоро стало не хватать. Будучи уже должным немалые деньги отцу, который дал не просто взаймы, а под 10% годовых, Рокфеллер занимал недостающие суммы, где мог. Было нелегко, но он справился.

Считается, что кредитов не боятся только финансово неграмотные люди. И то — до первого звонка от коллекторов. Разница между ними и Рокфеллером в том, что он брал кредиты с умом.

Урок 3. Исполнять обязательства

Рокфеллер всегда был аккуратен в исполнении обязательств, в том числе и финансовых. Как бы ни было трудно, а в первые годы ведения бизнеса эти трудности были постоянными, нужную сумму к нужной дате всегда находил.

В мемуарах «Как я нажил 500000000 долларов» Рокфеллер вспоминает, как отец приходил в его офис за очередной выплатой по займу в самое неподходящее время и настаивал — деньги очень нужны прямо сейчас. Сам Рокфеллер затрудняется сказать, случайно так получалось или отец специально подгадывал из воспитательных соображений. В любом случае каждый кредитор, включая родного отца, получал от него сколько положено и когда положено.

Со временем по одному слову Рокфеллера банкиры безбоязненно выгребали для него всё содержимое сейфов. Его репутация в финансовых вопросах была лучшей гарантией.

Урок 4. Знать цену каждого управленческого решения

Безбоязненно брать взаймы и исправно выполнять обязательства Рокфеллеру удавалось потому, что он действовал не наобум. Каждое решение скрупулёзно рассчитывал наперёд. Если занимал деньги, то с учётом, когда и сколько должен будет отдать, за счёт чего сможет их вернуть и сколько сам заработает на заёмных средствах. Если вкладывал собственные деньги, то подсчитывал, когда и насколько их приумножит.

В свои предприятия Рокфеллер инвестировал миллионы долларов. Если инвестиция показывала увеличение объёмов производства и/или сокращение издержек, что конвертировалось в рост прибыли, Рокфеллер не скупился.

Первым в США Рокфеллер перестал возить нефть в деревянных бочках на лошадях и начал перевозки в цистернах по железной дороге, гоняя по всей стране целые поезда. Первым перестал экономить на безопасности нефтеперегонных заводов, когда оценил, какой ущерб приносят постоянные пожары. А первые американские нефтезаводы представляли собой буквально сараи. Нефтяники считали: нефть — дело выгодное, но скоро её всю выкачают. И поэтому не видели смысла вкладываться в инфраструктуру.

Когда Рокфеллер стал отправлять нефть на экспорт, понадобились устройства для её быстрой перекачки из цистерн в танкеры. Рокфеллер за свой счёт оснастил ими нужные ж/д станции. На первый взгляд — подарил железнодорожникам. Но это, в дополнение к объёмам перевозок, стало аргументом за снижение тарифа и позволило Рокфеллеру возить нефть по рельсам втрое дешевле, чем конкуренты.

Рокфеллеру принадлежали и несколько железных рудников. Когда он понял, что на судах перевозить руду к домнам и в порты выгоднее, чем на поездах, с нуля построил собственный флот.

Партнёры Рокфеллера считали его очередные новации слишком рискованными и не хотели в них вкладываться. Он в таких случаях говорил: «Окей! Я вложу деньги в одиночку, но и вся прибыль будет моя». После этого партнёры сразу становились сговорчивыми. Все знали — раз Рокфеллер готов вложиться один, прибыль точно будет.

Урок 5. Привлекать профессионалов

В жизни и бизнесе Рокфеллеру помогало, что он любил возиться с цифрами. Но можно и не любить — ничего страшного. Достаточно привлечь в команду или на аутсорс человека, который любит.

Британский миллионер Ричард Бренсон любил то, что сегодня принято называть хайпом, а цифры ненавидел. Но в молодости у него был бизнес-партнёр, который возиться с цифрами любил. К тому времени, когда бизнес Бренсона достаточно вырос, собственник, понимая важность управленческого учёта, вспомнил о бывшем партнёре и именно ему поручил взять цифры на себя.

Основатель империи McDonald’s Рей Крок всю жизнь занимался продажами и разбирался только в них. Это позволило ему увидеть в маленькой придорожной закусочной перспективный продукт в виде франшизы и сделать этот продукт символом Америки. А вот человек из его команды, который шарил в финансах, разглядел и подсказал ему ещё одно перспективное направление: не продавать голую франшизу, а сперва арендовать и впоследствии выкупать участки земли с помещениями под ресторан и сдавать их франчайзи в аренду. Это решение одновременно в разы увеличило выручку, прибыль и капитализацию McDonald’s. В 1974 году сам Крок на встрече со студентами сказал: «Мой бизнес — это не гамбургеры. Мой бизнес — это недвижимость».

Сам Рокфеллер предпочитал не вникать в то, в чём не разбирается, а послушать профессионалов. Иногда этот подход давал сбой. Так было с акциями железных рудников, которые он купил в начале 1890-х: специалисты обещали золотое дно, а рудники оказались убыточными и были на грани банкротства.

Чтобы выяснить, что идёт не так, Рокфеллер нашёл специалиста, разбиравшегося в финансах. Звали его Фредерик Гэтс. Гэтс представил отчётность, благодаря которой Рокфеллер понял, в чём дело и как спасать положение. Гэтсу он и поручил навести на рудниках порядок, и вскоре они начали приносить прибыль. Позже Гэтс стал правой рукой Рокфеллера.

Когда Рокфеллер решил строить собственный флот, он обратился за помощью к владельцу пароходной компании. Тот возил руду сам и не был заинтересован помогать конкуренту. Речь Рокфеллера звучала примерно так: «Я вас понимаю. Но буду возить руду только на своих судах. Я всё равно их построю, вы ничего не заработаете на перевозке моей руды. Но я предлагаю вам заработать на комиссионных за то, что суда для меня построят под вашим контролем. Я обратился к вам, потому что вы профессионал и честный человек. А на комиссионные я не поскуплюсь». Из дома Рокфеллера судовладелец вышел с контрактом на 3 миллиона долларов.

Урок 6. Не бояться негатива в отчётах

Когда Рокфеллер ещё работал бухгалтером, он как-то зашёл в офис бизнес-партнёра своего босса. А тому как раз принесли огромный счёт от поставщика со множеством позиций. Партнёр босса с тоской поглядел на колонки чисел и обречённо бросил бумагу бухгалтеру: «Оплати».

«А я бы сказал бухгалтеру: „Проверь и скажи мне, всё ли правильно, и только потом оплачивай“», — решил Рокфеллер.

В мемуарах Рокфеллер удивляется, что американские бизнесмены, люди неглупые и здравомыслящие, боялись заглянуть лишний раз в отчётность. Особо панический страх перед ней предприниматели испытывали, когда у бизнеса были проблемы. Рокфеллер же считал: именно когда в бизнесе что-то не так, отчётность надо изучать ещё пристальнее.

Урок 7. Не жадничать

Рокфеллер не жалел денег не только на инвестиции. Его компания Standard Oil четырежды в год выплачивала дивиденды. Общая их сумма составляла 40 миллионов долларов — ровно 40% уставного капитала компании. Рокфеллеру из этих денег доставалось 3 миллиона.

Собственникам нефтяных компаний, которые покупал, Рокфеллер предлагал рассчитываться акциями частично или полностью. С согласия рабочих выдавал им акциями зарплату. Акции компании получали все инвесторы. Стабильный и высокий доход его акционерам был гарантирован.

Вот такой набор правил, следуя которым Рокфеллер добился успеха. Как легко убедиться, ничего сверхъестественного в них нет.

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