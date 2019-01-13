Они покупают гречку в зоомагазинах и аптеках, по весне сжигают гробы и никогда не чокаются. «Вокруг света» утверждает, что всем причудам венгров находится логичное объяснение.

■ Венгры любят длинные слова.

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«Из-за вашего постоянного стремления быть неоскверненными». Это слово состоит из 44 букв, имеет 11 суффиксов и одну приставку.

■ Обливают девушек на Пасху душистой водой — «чтобы не завяли».

■ Имеют 14 гласных букв, среди них четыре «о» и четыре «u». Отличаются они акцентами, означающими продолжительность звука. Например, tör с коротким ö означает «ломает», а tőr с длинным ő — «кинжал».

■ Продают гречку в зоомагазинах как корм для птиц. Можно найти эту крупу и в аптеках.

■ Называют «собачий вальс» «ослиным маршем».

■ Сжигают на главной площади гроб — так прощаются с зимой.

■ Не ездят в Будапеште на троллейбусах с номерами от 1 до 69 — их там просто нет. Это пережиток социалистического прошлого. Троллейбусы в Будапеште запустили после войны в честь 70-летия Сталина. Маршрут получил номер 70. Дальнейшая нумерация шла от этого числа.

■ Поднимают в школе руку, чтобы вызвали отвечать, складывая при этом два пальца — указательный и средний.

■ Нюхают тертый хрен, чтобы избавиться от насморка, а при расстройствах желудка едят очень соленый картофель.

■ Не чокаются бокалами — считается, что это приносит несчастье.

■ Подают жидкий горячий йогурт с фруктами и ягодами на первое, а не на десерт.

■ Называют при знакомстве сначала фамилию, а потом имя.

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