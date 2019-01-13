Сеть супермаркетов Walmart сняла ролик для рекламы своего предложения — «заказывай в онлайне, забирай в магазине бесплатно». Так компания прорекламировала свою службу самовывоза, пишет издание The Drum.

В видео компания вспомнила известные из кино автомобили: Бамблби из «Трансформеров», бэтмобиль, машину из «Охотников за привидениями», из фильма «Рыцарь дорог» и Молнию Маккуина из «Тачек». Все они приехали за своей доставкой к магазину Walmart, иногда пугая продавцов, подносящих к дверям пакеты с продуктами.

Слоган ролика: «Забирай свой заказ на чём угодно».

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