С начала нового года сотрудники Управления ФССП России по Республике Коми выдворили за пределы Российской Федерации трех иностранных граждан.

Как сообщили российскому интернет-порталу komiinform.ru в Службе, нелегальные мигранты, среди которых по одному гражданину из Украины, Азербайджана и Таджикистана, находились на территории республики без документов, подтверждающих право пребывания на территории нашей страны, уклонялись от выезда из России по истечении установленного срока.

На основании данного факта все три иностранных гражданина признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Каждому из них назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Minval.az