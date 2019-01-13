За 2018 год украинский президент Пётр Порошенко заработал на своём посту 270,5 тыс. гривен. Все эти деньги он перечислил благотворительному фонду, приводят «Українські новини» ответ на запрос из Администрации Президента Украины.

Фонд, который получил зарплату главы государства, не называется.

— Информация о благотворительных организациях (фондах), которым перечисляется заработная плата, может быть распространена распорядителем информации только с согласия лица, — приводит агентство сообщение администрации.

Несмотря на щедрый жест, агентство ранее сообщало, что на начало прошлого года Пётр Порошенко задекларировал доход аж в 1,3 миллиарда гривен.

Часть этой прибыли, полученной от компании Rothschild Trust (управляющей корпорацией Roshen, пока Порошенко находится на посту президента), украинский лидер также перевёл на благотворительность.

Minval.az