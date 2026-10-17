Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция сообщила об уничтожении двух пусковых установок баллистических ракет йеменских хуситов в провинции Саада на севере Йемена, сообщают СМИ.

Удар по позициям хуситов был нанесен минувшей ночью. В это же время в Саудовской Аравии были объявлены воздушные тревоги в городах Хамис-Мушайт и Абха.

В ближневосточных медиа также отмечается, что, по данным американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Иран оказывает хуситам разведывательную и военную поддержку в их противостоянии силам международно признанного правительства Йемена и Саудовской Аравии.

В частности, как сообщает WSJ со ссылкой на источники, ознакомленные с разведывательной информацией Саудовской Аравии и официального Йемена, Тегеран помогает хуситам координировать ракетные удары и атаки беспилотников, предоставляет разведывательные данные, а также содействует подготовке боевиков и оказывает тактическую поддержку.