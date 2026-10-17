В основной капитал города Физули в январе–сентябре 2026 года инвестировано 124 млн 607,9 тыс. манатов, сообщает Государственный комитет статистики.

За девять месяцев текущего года объем произведенной сельскохозяйственной продукции в Физули составил 132 млн 598,5 тыс. манатов, а стоимость произведенной промышленной продукции — 43 млн 838,9 тыс. манатов.

Напомним, что 17 октября отмечается День города Физули. В этот день исполняется шесть лет со дня освобождения города от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны. В ночь с 16 на 17 октября 2020 года под контроль азербайджанской армии перешли сам город Физули и 7 сел района — Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы и Дедели.