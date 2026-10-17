Обнародован прогноз погоды на 18 октября. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков.

Утром в некоторых местах возможен слабый туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18–20 градусов тепла, днём — 23–28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днём — 60–65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16–19 градусов тепла, днём — 26–31 градус тепла. В горных районах ночью температура составит 7–12 градусов тепла, днём — 20–25 градусов тепла.