В украинском городе Винница произошел блэкаут после ночной атаки Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил мэр Сергей Моргунов, передает Telegram-канал «Политика страны».

Помимо света, жители рискуют лишиться доступа в интернет.

«Критическая инфраструктура работает на резервном питании. В городе остановлен электротранспорт. Вместо него на маршруты выпустят дополнительные автобусы и маршрутки», — добавил Моргунов.

Отключения света начались и на западе Украины. Так, после прилета БПЛА начался блэкаут в Луцке. В некоторых районах города также, как отмечается, пропала вода.