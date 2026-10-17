Американского рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, перевели из федеральной тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в исправительное учреждение Алленвуд в Пенсильвании. Причины перевода официально не раскрываются, сообщает TMZ со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

Решение могло быть связано с опасениями за безопасность музыканта после сообщений о предполагаемом конфликте с ямайским наркобароном Кристофером Коуком, известным как Дудус. По данным TMZ, Пи Дидди получил травму головы.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 10 октября рэпера вывезли из тюрьмы для оказания медицинской помощи, а через несколько часов доставили обратно. По данным портала, он оставался в сознании и мог разговаривать.

Кроме того, Комбс потерял 41 день зачёта срока за хорошее поведение из-за дисциплинарных нарушений.

В октябре 2025 года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам лишения свободы за перевозку женщин с целью вовлечения в проституцию. По более тяжким обвинениям, включая торговлю людьми для сексуальной эксплуатации, присяжные его оправдали.