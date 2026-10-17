Азербайджан и Вьетнам оценили возможности установления прямого авиасообщения. Об этом председатель правления ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев сообщил в публикации в социальной сети.

«Вчера мы провели встречу с представителями вьетнамской авиакомпании Vietjet Air, а также компаний Sovico Group и Vingroup.

В ходе встречи мы обменялись мнениями о перспективах установления прямого авиасообщения между Азербайджаном и Вьетнамом, выполнении рейсов авиакомпанией Vietjet Air в Баку и региональные аэропорты нашей страны, а также о возможностях потенциального сотрудничества с «Азербайджанскими авиалиниями».

Расширение международной маршрутной сети, привлечение новых авиакомпаний и диверсификация авиасообщения входят в число наших стратегических приоритетов», — говорится в публикации.