Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 16 октября атаковали дронами Ханты-Мансийский автономный округ России. После удара на промышленном объекте в Сургутском районе произошел пожар, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

По данным местных жителей, под удар попал Сургутский завод по стабилизации конденсата имени Черномырдина — крупнейшее в России предприятие по переработке нефтегазоконденсатной смеси. Его мощность составляет 12 млн тонн в год, завод выпускает бензин, дизельное топливо, авиакеросин и СУГ. Предприятие принадлежит «Газпром переработке».

Расстояние от Сургута до границы с Украиной составляет около 2500 км. Масштаб ущерба устанавливается. В аэропортах Сургута и Когалыма были введены ограничения на прием и отправку самолетов.